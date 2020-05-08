Автору проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение

В главном управлении МВД Москвы выпустили пресс-релиз, в котором говорится о задержании «администратора паблика в социальных сетях», которого подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у сотрудника полиции за нераспространение личных фотографий, которые в итоге были опубликованы.

7 мая к Воронцову во второй раз за последнее время пришли с обыском. В 7:10 мск в Telegram-канале «Омбудсмен полиции» появилось сообщение: «У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь». Больше записей там не публиковалось.

2 апреля у активиста провели обыск из-за ложного сообщения, размещенного от его имени. В сообщении утверждалось, что в военном училище 70% учащихся и офицеров заразились коронавирусом, однако их заставляют каждое утро делать зарядку. После этого завели уголовное дело о распространении ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.