Криминал 27 февраля 2023, 21:23 Автору гимна города Кирова Протасову дали пять лет по делу о фейках Суд в Кирове заочно приговорил музыканта Протасова к пяти годам лишения свободы за фейки РИА «Новости»

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Первомайский районный суд Кирова вынес заочное решение по делу музыканта и автора гимна города Прохора Протасова за фейки о ВС РФ. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщил ТАСС.

«В отношении Протасова П. В. вынесен приговор, согласно которому последний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ („Распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической ненависти“)», — цитирует агентство ответ судьи Николая Фуфачева.

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Отбывать наказание музыкант и дирижер должен в колонии общего режима. Также он лишен права создавать и администрировать сайты сроком на три года. Протасову вменялись два эпизода о фейках, но по второму, по сообщению судьи, он был оправдан.

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Судебное разбирательство происходило в отсутствие подсудимого. Прохор Протасов является уроженцем Кирова, он выпускник Московской консерватории. Сейчас музыкант, композитор, дирижер, лауреат всероссийских и международных конкурсов живет за границей.

Ранее в Барнауле суд приговорил журналиста Марию Пономаренко к шести годам лишения свободы. Она в марте 2022 года написала пост в соцсетях, который дискредитировал российскую армию. Своей вины репортер не признала.