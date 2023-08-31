31 августа 2023, 20:05
Автора Telegram-канала Moscow Calling задержали по делу о фейках
Администратора Telegram-канала Moscow Calling Куршина задержали по делу о фейках
Уголовное дело о распространении фейковой информации о Вооруженных силах России завели против администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. В рамках расследования правоохранители задержали автора ложных материалов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы столицы сообщил ТАСС.
Собеседник агентства заявил, что в настоящее время с задержанным работают следователи.
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Андрей Куршин в своем Telegram-канале рассказывал о себе, что в с 2014 по 2015 год во время обострения конфликта на востоке Украины принимал участие в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики с позывным Москва, который вошел в название его Telegram-канала.
По данным РЕН ТВ, Куршин работает на оборонном предприятии инженером и имеет доступ к государственной тайне. Его отец — заслуженный сотрудник Роскосмоса.
По информации журналистов, администратора канала задержали на Ленинградском вокзале после публикации скандальных постов с дискредитацией органов власти, военных и оскорблениями военкоров, работающих в зоне специальной военной операции.
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