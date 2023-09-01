Криминал 01 сентября 2023, 19:57 Автора Telegram-канала Moscow Calling отправили под домашний арест Суд отправил автора Telegram-канала Moscow Calling Куршина под домашний арест Андрей Куршин / ВКонтакте

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Задержанный по делу о фейках администратор и автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин отправился под домашний арест до 28 октября. Об этом сообщили в Черемушкинском районном суде столицы.

В решении суда говорится, что Куршин стал обвиняемым по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

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О задержании администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина стало известно в минувший четверг, 31 августа. По данным СМИ, полиция остановила блогера на Ленинградском вокзале Москвы.

Известно, что Куршин работает инженером на оборонном предприятии, а его отец — заслуженный сотрудник Роскосмоса. Название своему Telegram-каналу администратор придумал по своему позывному Москва, который использовал в 2014 году, когда принимал участие в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики.

После начала специальной военной операции риторика его постов изменилась. В ней стало больше скандальной информации о дискредитации власти, военных и оскорблений военкоров. Следователи после задержания Куршина подали ходатайство в суд об аресте блогера.