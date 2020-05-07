Автора проекта «Омбудсмен полиции» задержали за вымогательство

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» задержали по подозрению в вымогательстве. В МВД считают, что он требовал от экс-полицейского 300 тысяч рублей.

«Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», — сообщил ТАСС глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

Сам Воронцов утром 7 мая сообщил, что к нему пришли правоохранители с обыском.

«У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь», — написал Воронцов в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».

Об обыске также сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства рассказал, что Воронцов не открыл дверь сотрудникам органов, поэтому им пришлось ее сломать.

Это уже второй обыск у Воронцова за месяц. Первый провели после того, как 2 апреля кто-то от его имени разместил в интернете фейк о том, что курсантов военного учебного заведения, где 70% учащихся и офицеров заразились коронавирусом, заставляют каждое утро делать зарядку. Было возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации, которая представляет угрозу жизни и безопасности граждан.