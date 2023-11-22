Криминал 22 ноября 2023, 15:20 Автоподставщик обманул пожилого москвича на 150 тысяч рублей Автоподставщика задержали за обман пожилого москвича на 150 тысяч рублей Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

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В Москве мужчина обвинил пожилого владельца иномарки в аварии и потребовал с него денег. Когда злоумышленник получил необходимую сумму, он скрылся с места преступления. Предполагаемого мошенника удалось задержать, ему предъявили обвинение. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, злоумышленник выбрал в качестве жертвы пожилого владельца автомобиля Nissan. Он рассказал мужчине, что произошло столкновение, указывая на повреждения на зеркале машины Toyota. На самом деле никакой аварии не было, а транспорт принадлежал его приятелю.

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Злоумышленник настаивал, что мужчина нанес ущерб его автомобилю и покинул место происшествия, затем продемонстрировал якобы нанесенный ущерб.

Встревоженный потерпевший принес из дома 70 тысяч рублей. Недовольный суммой, подозреваемый привез мужчину в банк, где тот снял еще 80 тысяч. Получив деньги, мошенник скрылся.

Подозреваемому автоподставщику предъявили обвинение по уголовной статье о мошенничестве и начали устанавливать его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее россиян предупредили о «медицинском» мошенничестве, за которое привлечь к ответственности злоумышленников очень сложно.