«Автоответчик был на украинском». Появились подробности о маршруте грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту | 360°

Криминал 09 октября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber «Автоответчик был на украинском». Появились подробности о маршруте грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту СМИ: украинский след в ЧП на Крымском мосту виден все четче Фото Соцсети

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Человек, заказавший доставку бомбы, что взорвалась на Крымском мосту, говорил с украинским акцентом. Как водитель фуры Махир Юсубов нашел заказ и как договаривался с клиентом, рассказал Telegram-канал «112».

По информации канала, 6 октября жена водителя получила заявку (аккаунт оформлен на нее) на заказ от ООО «ТЭК-34» на популярной интернет-бирже грузоперевозок АТИ и заключила договор о доставке «тары и упаковки». На следующий день грузовик прибыл в Армавир на склад для погрузки. Утром 8 октября, в 10:00 часов, груз уже должен был быть доставлен заказчику в Симферополь. До места назначения, как известно, машина не доехала.

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Сообщается, что хоть водитель вез груз без задержек, заказчики постоянно ему названивали и торопили. Вечером 7 октября дальнобойщик уже подъехал к Крымскому мосту, но остался там на ночевку, чтобы приехать на место ровно к 10:00. Он выехал рано утром, и в шесть часов прогремел взрыв. После взрыва получатель груза отключил телефон.

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По информации Telegram-канала «РЕН ТВ Новости», представитель «ТЭК-34» объяснил, что компания выступала только посредником между заказчиком, получателем и водителем. Он отметил интересную деталь: когда после взрыва он не смог дозвониться до заказчика, то ему ответил автоответчик мобильного оператора на украинском языке. Посредник также обратил внимание и на характерный акцент заказчика. На тот момент эти детали его не смутили.

Кроме Махира Юсубова, погибли еще два человека. Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. От взрыва загорелись цистерны с топливом, обрушились два автомобильных пролета. Украина фактически взяла на себя вину.

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