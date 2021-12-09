Автомобилист сбил 95-летнего ветерана в Ялте и скрылся

Ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Медведя в Ялте сбил неизвестный. О случившемся узнала глава администрации города Янина Павленко. Она опубликовала видео с места и заявила, что добьется наказания для автомобилиста.

«Очень хочется посмотреть этому „герою“ или „героине“ в глаза. Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное — водитель покинул место происшествия», — написала глава администрации в Telegram.

Павленко возмутило также то, что автомобилист после наезда не вышел, не извинился и не поинтересовался самочувствием пострадавшего.

Чиновница призвала местных жителей помочь ей узнать, кто был за рулем машины. Павленко подчеркнула, что такой поступок нельзя оставлять безнаказанным.

Она добавила, что позвонила ветерану, с ним все в порядке, он не стал обращаться в полицию. Павленко сказала, что сделает это вместо него. Чиновница пожелала крепкого здоровья Анатолию Медведю и заявила, что всегда готова оказать ему необходимую помощь.