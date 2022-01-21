Мужчина преследовал москвичку на автомобиле и мастурбировал

В Москве мужчина преследовал девушку на автомобиле и мастурбировал. Потерпевшая вызвала полицию и написала заявление.

По данным Telegram-канала Mash, 22-летняя девушка возвращалась с работы, когда заметила припаркованный с открытой дверью Ford Focus. В салоне авто она увидела мужчину, который удовлетворял себя. Девушка прошла мимо, но незнакомец обогнал ее на машине, снова остановился впереди и повторил свои действия.

Погоня не прекратилась даже когда девушка достала телефон и начала снимать преследовавшего ее мужчину на камеру. В ответ на это незнакомец только попытался прикрыть лицо курткой и неприличным жестом выразил свое недовольство.

Девушка уже практически подходила к дому, а потому беспокоилась, что мужчина узнает ее адрес и больше не оставит ее в покое. Потерпевшая вызвала правоохранителей и написала заявление на своего преследователя.

В начале января пожилого жителя Москвы задержали после приставаний к 13-летней девочке в метро. Он начал мастурбировать на глазах школьницы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщил «МК» со ссылкой на свой источник. В СК и МВД случившееся официально не комментировали.