Автомобиль за 19 млн отобрали у 18-летнего юноши на севере Москвы

У 18-летнего москвича угнали Rolls-Royce Ghost стоимостью около 19 миллионов рублей. Автомобиль отобрали в ходе конфликта.

Как сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Москве, 1 января около 20:00 в полицию поступило сообщение о разбое на Ярославском шоссе. Прибывшие полицейские обнаружили там 18-летнего менеджера коммерческой фирмы, который рассказал, что неизвестный во время конфликта завладел его автомобилем Rolls-Royce Ghost и скрылся.

Через полтора часа молодой человек сам обратился в полицию и написал встречное заявление, в котором попросил не рассматривать его предыдущее заявление. Еще через три часа он снова обратился в полицию, чтобы повторить первое заявление.

Сейчас в МВД проводят проверку, сумма материального ущерба устанавливается.