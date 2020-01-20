    20 января 2020, 15:52

    Автомобиль с ребенком угнали в Самарской области

    Ирина Нагайникова

    Припаркованный у детского сада автомобиль ВАЗ-2110 с четырехлетним ребенком в салоне угнали в городе Кинель Самарской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

    Угон произошел утром около 7:50 (6:50 по московскому времени). Автомобиль был припаркован с заведенным двигателем.

    Как сообщил сайт «Аргументы и факты», похититель высадил ребенка на выезде из города рядом с продуктовым магазином. Мальчик зашел в магазин, затем сотрудники обратились в полицию.

    Сейчас ребенка передали родителям. Уточняется, что в отношении него преступления не совершалось.

    Поиски угнанного автомобиля продолжаются.