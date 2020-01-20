Автомобиль с ребенком угнали в Самарской области

Угон произошел утром около 7:50 (6:50 по московскому времени). Автомобиль был припаркован с заведенным двигателем.

Как сообщил сайт «Аргументы и факты», похититель высадил ребенка на выезде из города рядом с продуктовым магазином. Мальчик зашел в магазин, затем сотрудники обратились в полицию.

Сейчас ребенка передали родителям. Уточняется, что в отношении него преступления не совершалось.

Поиски угнанного автомобиля продолжаются.