Автомобиль с ребенком угнали в Самарской области
Припаркованный у детского сада автомобиль ВАЗ-2110 с четырехлетним ребенком в салоне угнали в городе Кинель Самарской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Угон произошел утром около 7:50 (6:50 по московскому времени). Автомобиль был припаркован с заведенным двигателем.
Как сообщил сайт «Аргументы и факты», похититель высадил ребенка на выезде из города рядом с продуктовым магазином. Мальчик зашел в магазин, затем сотрудники обратились в полицию.
Сейчас ребенка передали родителям. Уточняется, что в отношении него преступления не совершалось.
Поиски угнанного автомобиля продолжаются.