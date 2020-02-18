Автомобиль петербурженки угнал ее 19-летний сын

Вечером 16 февраля 50-летняя предпринимательница обратилась в полицию с заявлением об угоне ее автомобиля Mercedes С180 стоимостью 1,1 миллиона рублей.

Ключи от автомобиля похитил ее сын и уехал на иномарке. Его задержали правоохранители, а машину вернули владелице.

Как сообщил портал «Дни.ру», возбудили уголовное дело о завладении автомобилем без цели хищения. Молодой человек получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.