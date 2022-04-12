Автомобиль мужчины угнали, когда он дрался с прохожим в Москве

Московские полицейские задержали злоумышленника, который угнал автомобиль в тот момент, когда водитель отвлекся на драку с прохожим. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в районе Лефортово. Водитель автомобиля ввязался в драку и оставил машину без присмотра. В этот момент 26-летний подозреваемый сел за руль и уехал. Однако скрыться ему не удалось. Спустя несколько десятков метров он врезался в жилой дом. Полицейские задержали горе-угонщика. Теперь ему грозит уголовное дело, передали «Дни.ру».