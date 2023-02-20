20 февраля 2023, 16:42
Автомобиль LADA охватило пламя в Петербурге
Пожар произошел на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге. Автомобиль LADA загорелся на дороге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу местного главка МЧС.
На место происшествия прибыли спасатели. Они смогли потушили огонь за 20 минут. В тушении задействовали 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
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