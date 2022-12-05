Криминал 05 декабря 2022, 18:21 Автомобиль, который угнали в Москве, обнаружили под Волгоградом

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В Светлоярском районе Волгоградской области обнаружили угнанный в Москве автомобиль. Наряд Отдельного батальона ДПС областной ГАИ попросил водителя машины остановиться на посту. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

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Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 пропал пять лет назад. Автомобиль остановили в Светлоярском районе. Машиной управлял 42-летний житель Калмыкии. Полицейские установили, что злоумышленник нелегально «перебил» номера. Мужчину доставили в отделение для выяснения обстоятельств.