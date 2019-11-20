Автомобиль изъяли у многодетной матери в качестве вещдока спустя год после покупки

Злополучный Volkswagen Touareg многодетная мать приобрела в июле 2018 года за 830 тысяч рублей. По словам Ютты, при покупке автомобиль проверили по всем необходимым базам, он нигде не фигурировал. Директор салона предоставил ей письменные гарантии юридической чистоты приобретаемого транспортного средства. Однако это не помешало объявить его в розыск 10 сентября этого года, спустя более года после приобретения.

Юлия Ютта рассказала, что они с мужем и детьми собирались в отпуск в Европу на своем авто и решили прежде заехать к родственникам в Волгоград. Муж с двумя младшими детьми отправился туда раньше. Юлия со старшим сыном ехали вдвоем, когда ночью на трассе под Ростовом их остановил экипаж ДПС.

«В тот день около девяти вечера на трассе Сальск — Зимовники с нами поравнялась машина ДПС. Полицейские стали выжимать меня на обочину, чтобы я остановилась. <…> Я была сильно напугана, так как полицейские держали наготове оружие, и попросила инспектора предъявить документы о розыске моей машины. После того как мне отказали, я закрылась в салоне и начала звонить в полицию. В дежурной части ближайшего города, Пролетарска, мне не подтвердили информацию о розыске, и я вызвала полицию на место происшествия. По моему звонку на трассу прибыл участковый и предложил проехать в Пролетарск для дальнейших разбирательств. В итоге я согласилась. Все это время мой сын плакал не переставая», — вспомнила женщина.

В Пролетарске женщину отвели к дознавателю, который показал ей, что автомобиль числится в международном розыске. Посреди ночи в незнакомом городе женщина осталась одна с ребенком, так как машину все же изъяли.

Юлия отметила, что из-за отмены поездки в Европу ее семья также понесла серьезные финансовые потери.

Поездка в Москву вместо отдыха не дала результата. Руководство следственного отдела ОМВД по району Лефортово сообщило Ютте, что автомобиль не будет возвращен, как и материальная компенсация за него, так как она якобы не является потерпевшей стороной по этому делу. Ознакомиться с материалами дела, в рамках которого разыскивали авто, ей не дали.

Пресс-служба московской полиции сообщила, что уголовное дело возбудили по заявлению бывшего владельца иномарки Алексея Тищенко в связи с мошенничеством. По материалам дела, в 2013 году «неустановленное лицо в неустановленное следствием время при неустановленных следствием обстоятельствах» завладело принадлежавшим Тищенко автомобилем.

Автомобиль вскоре отыскали и передали на хранение собственнику. Однако Тищенко автомобиль решил продать.

Тищенко «в январе 2018 года без уведомления следственных органов, в нарушение требований статьи „Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» продал его. В настоящее время следствием готовятся материалы, подлежащие выделению в отдельное производство.

Действия сотрудников полиции при изъятии автомобиля в Ростовской области признали законными.

По словам автоюриста Кирилла Форманчука, Юлии Ютте следует обжаловать постановление, по которому возбудили уголовное дело.

«Как лицо, чьи права затрагиваются данным уголовным делом, она имеет полное право на этот шаг. Благодаря ему, она по крайней мере получит возможность ознакомиться с материалами дела, — объяснил юрист. — Ей также надо судиться с автосалоном. В данном случае на момент продажи на автомобиле действительно не было никаких ограничений. Однако салон, как организация, занимающаяся коммерческой деятельностью, связанной с определёнными рисками, должен нести ответственность за подобные инциденты».

Также Форманчук отметил, что шансы на возвращение автомобиля у Ютты есть.

«Учитывая тот факт, что прошлый собственник самостоятельно и добровольно распорядился своим имуществом, шансы на возврат автомобиля у Ютты есть. Едва ли ее право собственности на машину будет аннулировано», — заявил юрист.