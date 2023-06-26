Криминал 26 июня 2023, 16:46 Автоинспекторы задержали на юго-востоке Москвы мужчину с килограммом наркотиков МВД: автоинспекторы задержали на юго-востоке столицы приезжего с 1,3 килограмма гашиша

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На юго-востоке Москвы автоинспекторы задержали приезжего, у которого обнаружили 14 свертков с наркотиками, сообщила пресс-служба столичного МВД.

Полицейские остановили такси, чтобы проверить документы водителя, и обратили внимание на пассажира, который заметно нервничал. Сотрудники правоохранительных органов решили произвести досмотр.

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В рюкзаке мужчины нашли 14 свертков с гашишем. Общая масса обнаруженного у 29-летнего мужчины нелегального груза составила свыше 1,3 килограмма.

Сотрудники ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбудили уголовное дело по 228-й статье, мужчину заключили под стражу.

Ранее госавтоинспекторы изъяли у пассажира такси в Москве более двух килограммов героина.