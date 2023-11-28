28 ноября 2023, 16:04
Автоинспекторы пресекли сбыт наркотиков в Москве
Автоинспекторы задержали в Москве женщину по подозрению в сбыте наркотиков
В Москве на Тропаревской улице автоинспекторы остановили машину каршеринга, за рулем которой сидела женщина, предположительно находившаяся под действием наркотиков. В ходе осмотре у нее изъяли три свертка с амфетамином, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
По данным полиции, женщина привлекла к себе внимание странным поведением и отказом от медицинского освидетельствования. Автоинспекторы провели личный досмотр и обнаружили у нее два свертка с наркотиками. В машине был еще один. В ходе допроса девушка призналась, что в пакетах был амфетамин, который она хотела сбыть.
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Днем ранее полиция Москвы задержала трех мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков, у входа в гараж на Ставропольской улице. В помещении нашли два килограмма мефедрона.
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