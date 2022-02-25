Автоэксперт Шумский рассказал о новой схеме мошенничества на дорогах

В России появилась новая схема мошенничества, которую злоумышленники проворачивают на дорогах. Такой информацией поделился руководитель центра «Пробок.нет» Александр Шумский. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

По словам эксперта, мошенники сигнализируют водителям об остановке. После того как пострадавший паркует машину, его обвиняют в повреждении чужого авто.

«Якобы из-под вашей машины отлетел камешек, который оставил скол на лобовом стекле. „Потерпевший“ сразу предлагает разойтись полюбовно. Всего лишь нужно заплатить 20–50 тысяч. В случае отказа он начинает угрожать лишением прав за оставление вами места ДТП», — объяснил Шумский.