Криминал 27 февраля 2024, 09:03 Автобус врезался в трактор на трассе в Пермском крае Автобус въехал в трактор в Прикамье, пострадали два человека Фото: Telegram-канал «Полиция Прикамья» / Соцсети

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Пассажирский автобус врезался во впереди ехавший трактор на трассе в Пермском крае. В результате аварии пострадали два пассажира. Об этом сообщила пресс-служба краевой полиции.

По данным ведомства, вечером в понедельник, 26 февраля, на трассе Чернушка — Тюш в Пермском крае автобус ПАЗ столкнулся с двигавшимся впереди трактором «Кировец». По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса не держал безопасную дистанцию.

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«В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас по факту ДТП силовики проводят проверку. На кадрах с места несчастного случая видно, что у автобуса сильно повреждена передняя часть кузова со стороны пассажирской двери, выбиты стекла и сильно деформирована общая конструкция.

Ранее железобетонные плиты упали с фуры на встречные машины в Приморье. В результате один человек погиб, двое получили травмы.