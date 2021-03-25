Австрия выдала России бывшего чиновника Минкультуры Мазо
итили Австрия выдала России бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо. Он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.
«Генеральная прокуратура РФ добилась выдачи в Россию из Австрии Бориса Мазо, обвиняемого в многомиллионных хищениях денежных средств Эрмитажа», — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе Генпрокуратуры добавили, что Мазо обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».
Следствие установило, что в 2015 году была организована группа под руководством бывшего заместителя Министра культуры Российской Федерации Григория Пирумова. В нее также входил директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, осуществляющий предпринимательскую деятельность в сфере строительства.
По данным ведомства, злоумышленники похитили более 916 миллионов бюджетных средств. Эта сумма была выделена на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж» в рамках государственного контракта между Эрмитажем и подконтрольным Колесникову ООО «МехСтройТранс».
В результате руководители и участники преступного сообщества обналичили 90 миллионов рублей. 45 миллионов были получены непосредственно Мазо и Пирумовым.
«Установлена причастность Мазо к совершению преступлений, предусмотренных статьей „Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)“ и „Создание преступного сообщества“», — подчеркнули в пресс-службе.