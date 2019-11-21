Австрия согласилась выдать России экс-чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Земельный суд Вены по уголовным делам вынес решение об экстрадиции в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо. Его экстрадиции за отмывание миллионов добиваются и в Испании.

Представитель суда сообщил «Интерфаксу», что это решение было принято 15 октября 2019 года, в настоящее время оно обжаловано. Рассмотрение жалобы состоится 7 января 2020 года. По словам представителя суда, власти России уведомят об окончательном решении через австрийский Минюст.

Дело реставраторов и 450 млн на Эрмитаже. Главное об экс-минкультовце Борисе Мазо Подробнее

Мазо задержали в Австрии по запросу Испании 7 ноября, но потом отпустили под залог в 25 тысяч евро, запретив покидать страну. В испанской полиции рассказали, что начали расследование в июле 2018 года, когда получили из России информацию о совершении экс-чиновником крупного налогового мошенничества. Мазо подозревают в причастности к растрате 7,2 миллиона долларов, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

Мазо ранее был судим. Его признали виновным по «делу реставраторов», за хищение 164 миллионов рублей он отсидел полтора года. Когда Мазо заподозрили в хищении денег, выделенных на Эрмитаж, он уже покинул территорию России.

Борис Мазо и члены его семьи живут в городе Эстепона, в доме стоимостью четыре миллиона евро. Всего у них четыре дома в Марбелье и Эстепоне, вилла там же.