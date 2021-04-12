«Авито» разъяснил сообщения об обманутом на площадке топ-менеджере сервиса

Бывшего топ-менеджера Amazon Амита Пурохита не обманывали мошенники на «Авито», где он работает в должности директора по продукту. Об этом заявили в пресс-службе российской компании.

«Амит Пурохит не размещал объявление на „Авито“, ничего не продавал и не переходил ни по каким ссылкам и не переводил деньги. Возможно, речь идет о случае, когда дочь Амита решила продать набор паззлов и, не зная русского языка, вела диалог о сделке за пределами платформы…», — заявили в «Авито» «Газете.ru».

В компании призвали людей внимательно относиться к предупреждениям внутри сервиса и сайта «Авито», а также соблюдать простые правила онлайн-торговли».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Пурохита обманул мошенник на «Авито». По данным канала, гражданин Индии решил дать объявление на «Авито» о продаже вещи. В скором времени ему пришло сообщение от человека, который выразил желание купать товар.

Мошенник якобы прислал иностранцу ссылку на перевод средств под предлогом доставки. Пурохит сделал все, как просил аферист. В итоге у него с банковской карты списались, по данным Теlеgrаm-канала, 200 тысяч рублей.