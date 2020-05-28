Авиадебошира посадили под домашний арест. Видео

Пьяный мужчина устроил драку на борту самолета. Дебошира задержали, следователи завели уголовное дело. На допросе задержанный только частично признал свою вину. Сейчас он находится под домашним арестом. Расследование дела продолжается.

По данным следствия, инцидент произошел 24 мая 2020 года. Пьяный мужчина 2001 года рождения, находясь на борту самолета, устроил драку с другим пассажиром, который сделал ему устное замечание. Видеозапись конфликта в соцсетях опубликовали очевидцы потасовки.

Самолет прилетел из Сочи в Москву. Драка произошла уже после посадки воздушного судна в столичном аэропорту Домодедово. Дебошир, нецензурно ругаясь, несколько раз ударил другого пассажира по голове. На все просьбы экипажа прекратить драться он не реагировал.

По ходатайству следствия дебошира посадили под домашний арест. Следствие продолжает сбор доказательной базы. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство на борту воздушного судна»). На допросе задержанный частично признал свою вину.

Ход расследования взял на контроль центральный аппарат СКР.