Авиадебошир устроил скандал в Москве и порвал паспорт перед полицией

Пассажиру самолета Калининград — Москва предъявили обвинение по уголовной статье за дебош. Он устроил скандал, оттолкнул полицейского и порвал паспорт.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, мужчина прилетел в Москву 31 мая. Во время полета он, будучи пьяным, закурил сигарету. По прибытии к нему подошли полицейские для составления административного протокола.

«Гражданин в ответ на законные требования допустил неоднократные публичные оскорбления сотрудников полиции. Затем, оттолкнув одного из них, попытался прорваться к выходу», — сообщили в пресс-службе.

Полицейские попытались задержать мужчину, в том числе с помощью специальных средств, но дебошир продолжал активно сопротивляться, сорвал погон с правоохранителя, а потом еще и разорвал свой паспорт.

Теперь его обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

По информации Рен ТВ, дебоширом оказался 48-летний житель Калининградской области.