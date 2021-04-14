Адвокаты стрелка с фабрики «Меньшевик» объяснили, почему Аверьянова не арестовали

Устроившего стрельбу на кондитерской фабрике «Меньшевик» Илью Аверьянова не стали арестовывать. Адвокаты Мария Зазирная и Андрей Бастраков рассказали «360», что защита указала на необоснованность подозрений в адрес мужчины.

Юристы заявили, что новое дело в отношении Аверьянова возбудил следователь Иван Гилев. Три года назад он же отказал признавать потерпевшими Шамсутдина Раджабова и Шомрона Абрамова.

Документ Зазирная и Бастраков представили на заседании по избранию их подзащитному меры пресечения. В нем указано на критическое отношение следствия к показаниям Раджабова и Абрамова.

«Поскольку описанные ими события происходили на улице, а там ни одной составной части патронов от карабина „Сайга“ Аверьянова найдено не было», — пояснила Зазирная.

По эпизоду со стрельбой в декабре 2017 года допросили свидетеля Юрия Бокова. Тогда он не сообщил о выстрелах в его сторону, но спустя три года дал другие показания. Адвокаты сочли ситуацию сомнительной.

Позицию об аресте бизнесмена в суде поддержала прокуратура, но судья в итоге выбрал другую меру пресечения. Будут ли адвокаты ее обжаловать, пока неизвестно. Решение юристы примут в ближайшие три дня — в этот срок можно подать апелляцию.