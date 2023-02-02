Криминал 02 февраля 2023, 16:02 Аварийное состояние коррекционной школы в Лобне привело к уголовному делу Подмосковный СК завел дело о халатности после сюжета об аварийной школе коррекции в Лобне РИА «Новости»

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Родители учеников коррекционной школы городского округа Лобня рассказали журналистам об аварийном состоянии помещения и отсутствии лекарств. После появления сюжета подмосковные следователи завели дело о халатности. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ведомстве отметили, что в появившемся сюжете родители пожаловались на падающую во время уроков штукатурку с потолка и неисправность труб.

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Также в учебном учреждении нет никаких лекарств для оказания помощи детям, так как руководство не получило лицензии на оказание медицинских услуг. При этом обучение в школе проходят дети, которым требуется наблюдение специалистов.

Следователи намерены провести осмотр помещения, пообщаться с руководством коррекционной школы и изучить документацию в рамках расследования уголовного дела.