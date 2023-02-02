02 февраля 2023, 16:02
Аварийное состояние коррекционной школы в Лобне привело к уголовному делу
Подмосковный СК завел дело о халатности после сюжета об аварийной школе коррекции в Лобне
Родители учеников коррекционной школы городского округа Лобня рассказали журналистам об аварийном состоянии помещения и отсутствии лекарств. После появления сюжета подмосковные следователи завели дело о халатности. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.
В ведомстве отметили, что в появившемся сюжете родители пожаловались на падающую во время уроков штукатурку с потолка и неисправность труб.
Реклама
Также в учебном учреждении нет никаких лекарств для оказания помощи детям, так как руководство не получило лицензии на оказание медицинских услуг. При этом обучение в школе проходят дети, которым требуется наблюдение специалистов.
Следователи намерены провести осмотр помещения, пообщаться с руководством коррекционной школы и изучить документацию в рамках расследования уголовного дела.
Дети
Школы
СК РФ
Реклама
Реклама