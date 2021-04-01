Авария на Садовом кольце стала не первой для Эдварда Била. Он уже разбил Jaguar

Проблемы с вождением у блогера Эдварда Била возникли уже давно. Еще в январе 2019 года за рулем Jaguar он врезался в Mercedes на Кутузовском проспекте. В распоряжении «360» тогда оказались фотографии с места событий.

По словам друга владельца Mercedes, блогер за рулем Jaguar просто врезался иномарку.

Сам блогер заявил, что недооценил мощность машины, которой пытался управлять.

«Мне и вправду рано пока думать о таких тачках», — писал он.

Спустя более двух лет стиль вождения Эдварда Била не изменился. В четверг, 1 апреля, за рулем Audi блогер выехал на встречную полосу на Новинском бульваре. Это привело к столкновению пяти машин. В аварии пострадала женщина, которую увезли в реанимацию.

Изначально Эдвард Бил говорил, что его подрезали. Его слова опроверг Департамент транспорта Москвы, который выложил видео с камер наблюдения. На них видно, что машина просто выезжает на встречную полосу.

Также в ведомстве уточнили, что с начала года за Audi, которым управлял Эдвард Бил, числится около 400 штрафов за превышение скорости, а сам автомобиль ездил с подложными номерами.

Как сообщил источник «360» на этой Audi в 2019 году сбили человека. Кто был тогда за рулем иномарки неизвестно.