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    01 апреля 2021, 17:25

    Авария на Садовом кольце стала не первой для Эдварда Била. Он уже разбил Jaguar

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Проблемы с вождением у блогера Эдварда Била возникли уже давно. Еще в январе 2019 года за рулем Jaguar он врезался в Mercedes на Кутузовском проспекте. В распоряжении «360» тогда оказались фотографии с места событий.

    Авария на Садовом кольце стала не первой для Эдварда Била. Он уже разбил Jaguar

    По словам друга владельца Mercedes, блогер за рулем Jaguar просто врезался иномарку.

    Сам блогер заявил, что недооценил мощность машины, которой пытался управлять.

    «Мне и вправду рано пока думать о таких тачках», — писал он.

    Спустя более двух лет стиль вождения Эдварда Била не изменился. В четверг, 1 апреля, за рулем Audi блогер выехал на встречную полосу на Новинском бульваре. Это привело к столкновению пяти машин. В аварии пострадала женщина, которую увезли в реанимацию.

    Изначально Эдвард Бил говорил, что его подрезали. Его слова опроверг Департамент транспорта Москвы, который выложил видео с камер наблюдения. На них видно, что машина просто выезжает на встречную полосу.

    Также в ведомстве уточнили, что с начала года за Audi, которым управлял Эдвард Бил, числится около 400 штрафов за превышение скорости, а сам автомобиль ездил с подложными номерами.

    Как сообщил источник «360» на этой Audi в 2019 году сбили человека. Кто был тогда за рулем иномарки неизвестно.