ФСИН рассказала о деятельности АУЕ* в двух СИЗО Москвы

Сотрудники ФСИН России пересекли деятельность участников запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ)* в СИЗО-1 (Матросская тишина) и СИЗО-3 Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСИН РФ.

«Незаконную деятельность группы лиц, входящих в запрещенное на территории РФ международное общественное движение АУЕ*, содержащихся в СИЗО-1 и СИЗО-3 УФСИН России по Москве, выявили и задокументировали сотрудники Главного оперативного управления и Управления собственной безопасности ФСИН России во взаимодействии с ФСБ России и МВД России», — привело агентство сообщение пресс-службы ФСИН.

Сейчас, как отметили в ведомстве, собрана необходимая доказательная база, получены сведения о структуре ячейки, используемых абонентских номерах, а также установлен лидер и источники финансирования со свободы. По данным ФСИН, они регулярно вымогали деньги у заключенных, в том числе под угрозой применения насилия.

Также сообщается, что правоохранители в понедельник провели обыски в СИЗО-1 и СИЗО-3. Было изъято «значительное количество нелегальной переписки участников АУЕ* и другие запрещенные предметы, являющиеся вещественными доказательствами противоправной деятельности», отмечается в сообщении.

Движение АУЕ* признали экстремистским и запретили его деятельность на территории России в 2020 году решением Верховного суда.

* АУЕ / «Арестантский уклад един» — название и девиз криминальной субкультуры, запрещенной в России.