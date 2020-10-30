Атаковавший полицейских в Татарстане подросток не посещал мечети

Подросток, который атаковал отделение полиции в татарстанском Кукморе, не посещал ни одну из мечетей. Об этом заявили в духовном управлении.

РИА «Новости» там рассказали, что семья школьника недавно переехала в Татарстан.

Ночью 30 октября 16-летний подросток атаковал районное отделение полиции в Кукморе. Он бросил в здание два «коктейля Молотова». Огонь и разбитые стекла заметил участковый, который приехал туда примерно в 00:30 по местному времени. В этот момент парень еще раз кинул зажигательную смесь и собирался сбежать.

Как уточнили в МВД, участковый и ночной дежурный пытались задержать молодого человека. Он оказывал сопротивление и несколько раз ножом ударил одного из стражей порядка. В итоге нападавшего застрелили. Пострадавший полицейский госпитализирован. Он находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, никакой угрозы для жизни нет.

Следственный комитет открыл уголовное дело о покушении на теракт. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.