Астраханца убили во время оккультного обряда

Следователи в Астрахани завели уголовное дело по факту убийства 34-летнего мужчины, который ранее считался пропавшим без вести. По предварительной версии, его лишили жизни во время оккультного ритуала.

Местный житель хотел восстановить отношения с супругой и решил это сделать с помощью оккультного обряда. Так, мужчина должен был закопать личные вещи в безлюдном месте за городом. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Астраханской области.

На помощь 26 апреля астраханец позвал своего 32-летнего приятеля из Красноярского края. Мужчины поехали в лес. Подходящее место они нашли недалеко от дороги Кирпичный завод — Три Протока Приволжского района области.

Когда приятель, выкапывая яму, плохо отозвался о жене местного жителя, между ними произошла ссора. Она переросла в драку, во время которой житель Красноярского края не менее четыре раз ударил астраханца топором в шею и голову. Затем 32-летний мужчина накрыл тело ветками, а сам сбежал.

Сейчас подозреваемый задержан. Ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование дела продолжается.