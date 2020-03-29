Астраханцы устроили стрельбу в спальном районе ради эффектного видео

В Астрахани компания мужчин устроила стрельбу ради эффектных фотографий и видео. Но, кажется, им удалось произвести впечатление только на полицию.

Молодые люди устроили стрельбу прямо в спальном районе Астрахани. Местные жители затею не оценили и тут же вызвали экстренные службы.

Но, судя по видео, появление медиков компанию шутников не смутило. Стрельбу они сопровождали юмористическими комментариями, а приезд скорой вызвал волну смеха.

Сайт astrakhan.ru выяснил личности шутников и опубликовал фотографии любителей пострелять. Издание отмечает, что молодым людям грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

По данным РЕН ТВ, инцидентом заинтересовались в правоохранительных органах, идет розыск стрелка.