Криминал 12 февраля 2024, 18:20 Астраханец изнасиловал и выбросил с пятого этажа беременную знакомую СК: беременную женщину изнасиловали и столкнули с пятого этажа в Астрахани

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Мужчина изнасиловал беременную женщину и столкнул ее с пятого этажа в Астрахани. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной версии, подозреваемый находился в квартире со своей знакомой, которая ждала ребенка. Пьяный мужчина изнасиловал астраханку и совершил «иные действия сексуального характера».

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Чтобы скрыть следы преступления, он ударил жертву, а затем вытолкнул в открытое окно. Пострадавшая упала с высоты пятого этажа и получила многочисленные травмы. Женщину госпитализировали, но ребенка спасти не удалось.

Подозреваемый попытался скрыться, но его оперативно задержали сотрудники полиции. В настоящее время он находится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Тюменской области арестовали мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку в купе поезда в октябре 2023 года.