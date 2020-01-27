Астраханец 14 лет насиловал дочь, пока она не уехала из дома

Житель Астраханской области насиловал свою дочь с тех пор, как ей исполнилось пять. Он издевался над ребенком в течение 14 лет, пока девушка не уехала из дома и не рассказала обо всем полиции.

Сейчас в отношении астраханца возбудили уголовное дело о насильственных действиях и об изнасиловании ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Следователи насчитали 130 случаев, подпадающих под действие этой статьи.

«По версии следствия, в период с 2005 по 2019 год 40-летний местный житель совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования», — сообщили в пресс-службе астраханского управления Следственного комитета.

По информации сайта kp.ru, мужчина насиловал девочку дома, пока мать была на работе. Он попросил ребенка никому не рассказывать о том, чем они занимаются, называя это «маленьким секретом». Когда девочка подросла, мужчина начал ей угрожать.

Девушка рассказала о том, что происходило с ней дома, лишь в 2019 году, когда уехала из семьи.