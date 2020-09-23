На очередном заседании по делу историка Олега Соколова огласили результаты судебно-медицинской экспертизы убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Девушка скончалась из-за огнестрельных ранений в голову.

Как сообщил abnews.ru, Анастасию убили четырьмя выстрелами в голову. Они были сделаны с близкого расстояния. Экспертиза показала, что у нее произошло множественное кровоизлияние в мозг и его разрушение.

В ноябре 2019 года полиция достала Олега Соколова из Мойки в Санкт-Петербурге. Он держал рюкзак, в котором нашли отрубленные женские руки и пистолет. В его квартире обнаружили другие части тела.

Зверски убитой оказалась аспирантка бывшего доцента СПбГУ 24-летняя Анастасия Ещенко. У нее был роман с преподавателем. Соколов предъявили обвинение в убийстве. Он оформил явку с повинной и признал вину.

Следствие считает, что обвиняемый сначала убил девушку, потом расчленил ее тело, а затем попытался избавиться от останков.

Недавно обвиняемый подал в суд на свою экс-возлюбленную Екатерину Пржигодзкую. Она снялась в фильме про историка под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Женщина в картине утверждают, что Соколов ее избил.