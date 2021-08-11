Артиста ансамбля Бабкиной задержали в театре за оборот оружия

Несколько дней назад полицейские задержали 38-летнего артиста ансамбля Надежды Бабкиной Дмитрия Шакина по подозрению в обороте оружия. За мужчиной пришли в театр прямо во время репетиции. Об этом написал сайт kp.ru.

За неделю до этих событий в лесу недалеко от Новосходненского шоссе сотрудники правоохранительных органов нашли предмет, похожий на пистолет Макарова. Проведенная экспертиза показала, что оружие настоящее и предназначено для стрельбы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на артиста балета Бабкиной. Шакин не стал сопротивляться и согласился проехать в полицейский отдел добровольно.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Московском государственном академическом театре „Русская песня“, расположенном на Олимпийском проспекте был задержан 38-летний подозреваемый. Ему вменяется 222 статья уголовного кодекса. Это статья о незаконном хранении, передаче или перевозке оружия, максимальный срок по ней составляет 5 лет». — сообщили изданию в ведомстве.

В настоящее время Шакин находится под домашним арестом и под подпиской о невыезде.