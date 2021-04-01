Арсенал стрелка из Новых Вешек и его зверинец сняли на видео

Следователи продолжают обследовать взятый штурмом дом в Новых Вешках, откуда владелец Владимир Барданов вел прицельную стрельбу по бойцам спецназа. Видео арсенала стрелка опубликовал на своем канале в YouTube Следственный Комитет.

На опубликованных кадрах видно, что боеприпасы Барданов хранил в деревянных ящиках. Сейчас их осматривают следователи. Они распаковывают и демонстрируют патроны, которые планировал использовать пенсионер. Судя по опубликованным кадрам, в ходе штурма Барданов вытащил большую часть ящиков с боеприпасами и расставил по всему дому.

Также следователи сняли зоопарк, который владелец дома организовал на своем участке. В кадры попали два медведя и крокодилы.

В пресс-службе подмосковного главка СК рассказали, что в настоящий момент из дома изъяли 29 автоматов, четыре пистолета, одну шашку с залпом, две страйкбольные гранаты и один муляж снаряда. Количество патронов, которое хранил Барданов, еще подсчитывают. Пока известно, что их уже более 100 тысяч.

В ведомстве отметили, что в ходе осмотра территории найдены дикие животные: два медведя, два крокодила и енот.

В рамках уголовного дела следователи установят законность владения и содержания зверей в неволе. Если владельцы не предоставят необходимых бумаг и разрешений, то животных передадут специалистам.

Правоохранители прибыли в дом Барданова в минувший вторник, 30 марта, для проверки информации о незаконном хранении оружия. Но владелец дома открыл огонь по сотрудникам, а после бросил две ручные гранаты, из которых одна сдетонировала.

На место прибыли бойцы Росгвардии, но Барданов забаррикадировался в доме и продолжал вести стрельбу. Ранение получил один из спецназовцев. В ходе спецоперации произошел пожар, в котором владелец дома погиб.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконного хранения оружия и взрывных устройств.

Ранее в СМИ появилась информация, что владелец дома в Новых Вешках стрелял из автоматов Калашникова, пистолета-пулемета Судаева и ручной пулемета Дегтярева 1948 года выпуска. По оценке опрошенных экспертов, часть оружия Барданов мог приобрести легально. Но при этом они отметили, что такие экземпляры должны храниться в сейфе.