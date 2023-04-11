Криминал 11 апреля 2023, 14:58 Арсенал действующего оружия нашли дома у петербуржца МВД и ФСБ обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в Ленинградской области РИА «Новости»

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Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили у 54-летнего петербуржца. Правоохранительные органы по данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители нашли оружие 10 апреля во время расследования уголовного дела, заведенного следственным отделом ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области о покушении на убийство.

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«Опергруппой ГУ МВД России совместно с коллегами из Тосненского района, а также сотрудниками УФСБ России при взаимодействии с ГУУР МВД России по месту проживания в поселке Тельмана, дом 11, задержан 54-летний петербуржец», — подчеркнули в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Силовики во время обыска нашли и забрали у мужчины арсенал оружия и боеприпасов. Проведенная экспертиза показала, что некоторые из них пригодны для стрельбы.

МВД уточнило, что на местного жителя завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.