Арсенал боеприпасов нашли в здании киевской академии
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили арсенал оружия и взрывчатки в здании киевской Академии аграрных наук, которое расположено в центре столицы, пишет «ПолитРоссия».
Боеприпасы находились в подвальных помещениях государственного учреждения. В рамках обысков правоохранители изъяли гранатометы РПГ, автоматы, гранаты, пистолеты и патроны.
Стражи порядка не уточнили, кому принадлежит тайник с найденным оружием.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте обнаружили ржавую гранату времен Великой Отечественной войны.