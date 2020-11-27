Арсенал боеприпасов нашли в здании киевской академии

Боеприпасы находились в подвальных помещениях государственного учреждения. В рамках обысков правоохранители изъяли гранатометы РПГ, автоматы, гранаты, пистолеты и патроны.

Стражи порядка не уточнили, кому принадлежит тайник с найденным оружием.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте обнаружили ржавую гранату времен Великой Отечественной войны.