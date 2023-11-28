Криминал 28 ноября 2023, 15:26 Архангельскую фирму обвинили в краже 8 миллионов рублей, предназначенных для капремонта

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В Архангельске строительную фирму, которая должна была сделать капремонт нескольких объектов, обвинили в хищении 8,2 миллиона рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру региона.

Компания заключила контракты на ремонт фундаментов двух строений в Ильинско-Подомском. А также на должна была починить девять домов в Котласе. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

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