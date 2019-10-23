Архангельского домашнего тирана отправили в колонию

По данным следствия, мужчина подвергал своих сыновей 12 и 13 лет физическому и психологическому насилию, а также избивал жену из-за ревности. Супруга обратилась в полицию.

Суд вынес мужчине приговор о лишении свободы на четыре года в колонии общего режима.

Отмечается, что осужденный уже имел судимость ранее.