Архангельского домашнего тирана отправили в колонию
53-летнего жителя Архангельской области приговорили к четырем годам исправительной колонии за издевательства над детьми и женой, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу СК.
По данным следствия, мужчина подвергал своих сыновей 12 и 13 лет физическому и психологическому насилию, а также избивал жену из-за ревности. Супруга обратилась в полицию.
Суд вынес мужчине приговор о лишении свободы на четыре года в колонии общего режима.
Отмечается, что осужденный уже имел судимость ранее.