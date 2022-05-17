Арестованы подозреваемые в изнасиловании заключенных в тюремной больнице под Саратовом

Басманный суд Москвы заключил под стражу двух санитаров туберкулезной тюремной больницы в Саратовской области, обвиняемых в сексуальном насилии с особой жестокостью. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сергея Линкевича и Виктора Шеянова, обвиняемых по пп. «а», «б» с. 2 ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц с особой жестокостью)», — сообщили в суде.

Оба фигуранта работали в больнице санитарами, показания на них дал один из пострадавших. Ранее видеозапись издевательств над заключенными появилась в Сети, после этого возбудили уголовное дело.

По неподтвержденной информации, видео поделился бывший заключенный, который получил доступ к архивам видеозаписей с камер наблюдения. По данным СМИ, Линкевич и Шеянов были ранее судимы: один за убийство, второй за кражу, грабеж и разбой.