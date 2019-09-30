Арестованы еще 4 браконьера из КНДР
Политолог объяснил, зачем браконьеры КНДР нарушают экономические зоны РФПодробнее
«Четыре материала по северокорейским морякам рассмотрены, избрана мера пресечения — заключение под стражу на срок проведения предварительного следствия», — сообщил агентству «Интерфаксу» представитель суда.
Ранее стало известно о взятии под стражу шестерых браконьеров из КНДР. Их арестовали на два месяца. Об этом рассказал председатель городского суда Находки Николай Гаенко.
Российские пограничники 17 сентября увидели 11 мотоботов и две шхуны КНДР в исключительной экономической зоне России в Японском море. Там северокорейцы вели незаконный промысел. Всего был задержан 161 рыбак.
После этого временного поверенного в делах КНДР Зин Чжон Хеп вызвали в российское министерство иностранных дел для объяснений. Ведомство потребовало от властей Северной Кореи принять меры и приложить все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.