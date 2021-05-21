Арестованы четверо мигрантов, которые заставляли женщин просить подаяние в Люберцы

В подмосковных Люберцах суд отправил под стражу четверых «граждан соседних государств», которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, 16 мая обвиняемые предложили работу двум женщинам без определенного места жительства. Соискательниц привезли в квартиру, отняли у них документы и под угрозой побоев заставили просить милостыню в подземных переходах Москвы и Московской области.

Через три дня одна из женщин попыталась сбежать и спрыгнула с балкона на втором этаже. При падении она получила травму позвоночника и стала звать на помощь.

Прохожие вызвали скорую, которая отвезла пострадавшую в местную больницу. Там женщина рассказала о том, где ее удерживали.

Под стражей оказались двое мужчин и две женщины. Из каких стран они приехали, в СК не уточнили.

Ранее у многоэтажки в Новосибирске нашли записки с просьбами о помощи.

«Помогите. Меня заперли на 14-м этаже», — писала девушка и просила вызвать полицию.

В итоге ее нашли и доставили в отдел.