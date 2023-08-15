Криминал 15 августа 2023, 10:44 Арестованный житель Крыма отправлял СБУ фото вагонов, ракет и координаты складов Житель Крыма признался, что отправлял СБУ фото эшелонов и координаты складов ГСМ

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ФСБ схватила жителя Крыма за сотрудничество со Службой безопасности Украины. Он сознался, что отправлял информацию о железнодорожных вагонах, военной технике и складах горюче-смазочных материалов. Кадры допроса показал Центр общественных связей.

Обвиняемый рассказал, как в 2020 году съездил к родственникам на Украину. На погранпосту после проверки документов с ним заговорил человек в серой форме и предложил сообщать о жизни в Крыму. Мужчина, подумав, что это не противозаконно, согласился. На его телефон установили специальную программу и отпустили.

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Работник украинских спецслужб стал писать ему, звонить или присылать голосовые сообщения примерно раз в неделю-месяц. Так продолжалось два года, пока не началась спецоперация на Украине. Крымчанин сказал, что тогда контакты участились.

«Он стал чаще набирать текстовые и спрашивать, что к чему. Стал ставить задачи посмотреть, какие вагоны пришли и с чем. Техника его интересовала, тактические знаки на технике, если удавалось увидеть, грузовые вагоны — они были закрыты — ракеты, если удавалось увидеть их открытыми», — рассказал фигурант уголовного дела.

Мужчина отправлял куратору координаты складов горюче-смазочных материалов, а однажды — видео атаки беспилотников. В июне ему приказали перепрятать черный пакет с самодельным взрывным устройством. Он оставил его в заброшенном доме у села Днепровка Джанкойского района.

Следственные органы возбудили уголовное дело, жителя Крыма арестовали. Правоохранители проверят его причастность к другим преступлениям.