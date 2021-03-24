Арестованный бизнесмен Шпигель попросил о помощи президента

Российский бизнесмен Борис Шпигель, арестованный по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева, надеется на вмешательство президента. Он попросил обратиться к Владимиру Путину членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Во вторник Басманный суд столицы арестовал Шпигеля до 20 мая. За день до этого предпринимателя увезли из зала заседаний на машине скорой помощи. Защита Шпигеля просила избрать ему домашний арест или другую, более мягкую меру пресечения.

Член столичной ОНК Александр Хуруджи рассказал РИА «Новости», что у бизнесмена «множество заболеваний, с которыми ему будет очень трудно находиться в СИЗО».

«При этом первое, что он нам сказал: „Обратитесь к президенту от лица ОНК“», — добавил Хуруджи.

Шпигель не смог продолжить фразу, поскольку его прервали сотрудники изолятора временного содержания, добавил общественник. Он предположил, что просьба была связана с тяжелым состоянием здоровья бизнесмена.

Борис Шпигель — основатель крупной фармкомпании «Биотэк», которой по документам владеет его жена Евгения. Долгое время бизнесмен представлял Пензенскую область в Совете Федерации.

Следователи считают, что Шпигель давал взятки Белозерцеву в обмен на выгодные госконтракты по поставкам медикаментов.

21 марта Белозерцева, Шпигеля с супругой и других фигурантов дела задержали. 23 марта Путин уволил Белозерцева в связи с утратой доверия.