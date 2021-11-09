Арестованные после драки в Ватутинках не признали вину

Четверо мужчин, которых арестовали после драки в Новых Ватутинках, сейчас находятся в изоляторе на Петровке. Трое из них не признают своей вины, а четвертый не говорит по-русски. Об этом сообщил RT со ссылкой на ОНК Москвы.

Арестованные утверждают, что не виноваты в случившемся: по словам мужчин, конфликт начался после того, как у них попросили 10 рублей и ударили одного из компании бутылкой. По словам молодых людей, ребенка якобы никто не трогал и вообще они сами стали жертвами нападения.

Собеседник RT добавил, что на условия содержания они не жалуются. Никаких видимых повреждений у них нет.

Вечером 4 ноября четверо молодых парней устроили драку с жителем Новых Ватутинок, который гулял с ребенком. Их задержали, арестовали и завели дело о хулиганстве. Потом по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина его переквалифицировали на статью о покушении на убийство. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверил, что в этом конфликте нет никакой национальной подоплеки.