Арестованного начальника рудника «Мир» в Якутии нашли мертвым

Бывший начальник подземного рудника «Мир» в Якутии Алексей Бурксер, арестованный после гибели восьми горняков, найден в СИЗО мертвым. Об этом сообщили в республиканском управлении ФСИН.

«8 октября в камере следственного изолятора сотрудник службы режима обнаружил обвиняемого без признаков жизни. Медицинские работники констатировали его смерть», — сказали в УФСИН и добавили, что признаков насильственной смерти не обнаружено.

Во ФСИН и СК РИА «Новости» уточнили, что, по предварительной информации, Бурксер покончил с собой. Следственный комитет начал проверку. Ее поручили отделу по расследованию особо важных дел.

В понедельник стало известно, что Бурксеру и бывшему и. о. главного инженера этого предприятия Александру Манну предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, которое привело к гибели восьми человек и крупному ущербу. Обоих обвиняемых арестовали, поскольку Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн — воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

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Бурксеру и Манну предъявлены обвинения по делу об аварии на руднике «Мир», которая произошла 4 августа 2017 года. В результате аварии погибли восемь сотрудников предприятия. Следователи посчитали, что еще в июле на руднике значительно ухудшилась горно-геологическая ситуация, появились признаки прорыва воды. Но, несмотря на потенциальную опасность, Бурксер и Манн не остановили работу рудника.

«Мир» обеспечивал 8% добычи «Алросы», затопленные запасы оцениваются в 42 миллиона карат.