Основателя и гендиректора компании Group-IB Илью Сачкова допросили как свидетеля по делу экс-офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, осужденных за госизмену. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, дело самого Сачкова может быть связано с бывшими силовиками.

Бизнесмен был арестован 29 сентября. Суд отправил его в СИЗО на два месяца по подозрению в госизмене. В компании Group-IB заявили, что считают Сачкова невиновным и не сомневаются в его деловой репутации.

Докучаев был ранее приговорен к шести годам колонии строгого режима, по этому делу о госизмене предприниматель Георгий Фомченков получил семь лет лишения свободы. Михайлов и экс-сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов были приговорены к 22 и 14 годам колонии строгого режима.

Они обвинялись в передаче ФБР способов ведения оперативно-разыскной деятельности по делу главы компании Chronopay Павла Врублевского. За информацию обвиняемым якобы обещали заплатить 10 миллионов долларов.