Арестованного бизнесмена Шпигеля госпитализировали

Обвиняемого в даче взяток экс-главе Пензенской области предпринимателя Бориса Шпигеля срочно доставили в больницу следственного изолятора «Матросская тишина» после ухудшения его состояния. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Ольгу Дружинину.

Она пояснила, что накануне Шпигеля перевели из изолятора временного содержания в СИЗО № 4. Там состояние предпринимателя резко ухудшилось.

«Сегодня, когда мы его посещали, он вышел к нам, прошел 10 метров и пожаловался на здоровье. В СИЗО было принято решение об экстренной госпитализации Шпигеля в больницу «Матросской тишины», — заявила Дружинина.

Глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель стал фигурантом уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

По версии следствия, глава региона получил от бизнесмена дорогие подарки и деньги за помощь при заключении государственных контрактов на поставки лекарств в областные больницы. Общая сумма полученных Белозерцевым взяток составила более 30 миллионов рублей.

Бывшего главу региона обвинили в получении взятки в особо крупном размере, Шпигель и его супруга проходят по статье «Дача взятки. Кроме них обвинение предъявили трем посредникам, которые передавали средства губернатору. По решению суда, всех фигурантов дела взяли под стражу на два месяца.

После задержания Борису Шпигелю несколько раз вызывали скорую помощь и один раз увозили в больницу. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина. По ее словам, у бизнесмена серьезные проблемы со здоровьем и ряд хронических заболеваний. По словам представительницы ОНК, медицинскую помощь предприниматель получает регулярно.